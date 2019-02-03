رئيس الوزراء يفتتح دار الكتب بباب الخلق اليوم

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قام رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد بافتتاح “دار الكتب” القائمة في منطقة باب الخلق بعد أن تم تطويرها وترميمها.

يجدر هنا الإشارة إلى أن العرض المتحفي الخاص بدار الكتب القائمة في منطقة باب الخلق، والذي يتضمن بانوراما من أجل عرض “كنوز الهيئة العامة لدار الكتب باب الخلق”، وتضمن أيضا عرض لأهم مقتنيات الدار بما تتضمنه من مخطوطات نادرة ومهمة.

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كما تم استعراض العملات، وورق بردى، وتم عرض وثائق، ونموذج مصغر من قبة الصخرة، كما تم عرض المصاحف المملوكية، والمجموعة الفلكية والبوصلات والكرة الأرضية، وأوائل المطبوعات.