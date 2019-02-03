شوقي: خطة تطوير التعليم تتضمن إنشاء 55 مدرسة يابانية هذا العام

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قام الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، الموافق 3 فبراير، بافتتاح مدرسة العروبة فى إمبابة فى الجيزة، وخلال الافتتاح كشف الدكتور طارق شوقى، أنه بنهاية عام 2019 سيكون لدينا 55 مدرسة يابانى كذلك ستكون هناك رحلة لتدريب المعلمين فى اليابان لتغيير مستوى المدارس، فضلا عن تدريب المدرسين على المناهج الجديدة، لافتًا إلى أهمية الوعى بمشروع تطوير التعليم باعتباره هدف قومى، وأمل مصر فى نجاح هذا المشروع والبداية كانت صعبة.

وخلال افتتاحه للمدرسة طالب وزير التربية والتعليم بالحفاظ على المدرسة بعد تطويرها، لافتًا إلى أنها مسئولية الجميع أولهم الطلاب وأولياء الأمور، وفكرة التكاتف تعمل على إنهاء ما بدأناه من تطوير.

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ومن ناحيته، أعرب السفير الياباني بمصر كوتارو، عن تقديره لجهودظ الحكومة فى تنمية وتطوير المدارس، مؤكدا أن الشعب اليابانى، يشارك بهدف تنمية المواطن، وأن دولة اليابان لديها خطة لدعم تنمية المنظومة التعليمية سواء بتطوير المدارس أو افتتاح مدارس يابانية بمصر، ونؤمن بقدرات الشعب المصرى، قائلا: “سنواصل جهود التنمية المحلية والمجتمعية”.

تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطويرات المدرسة بلغت 6 ملايين جنيه، منها 4 ملايين و800 ألف جنيه مقدمة من الجانب اليابانى، و20% من إجمالى التكلفة مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية، حيث شملت أعمال التطوير الأثاثات والتجهيزات والتطوير الإنشائى وبرامج بناء القدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفهية للطلبة وأولياء الأمور.

ومن ضمن الأعمال التنموية المستمرة، كانت جهود الوزارة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة ليصل سعة المدرسة إلى 624 طالبا وطالبة مقابل 451 طالبا وطالبة، مع الالتزام بكود المعاقين وتجهيز معمل للعلوم ودورات مياه، إضافة إلى إنشاء قسم لرياض الأطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية، وتوفير غرف للأنشطة بإعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة.