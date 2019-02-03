زعيم الأغلبية بالبرلمان يتقدم بطلب رسمى بالتعديلات الدستورية

Advertisements

قام رئيس “ائتلاف دعم مصر”، وهو زعيم الأغلبية داخل البرلمان المصري الدكتور عبدالهادى القصبى،اليوم الأحد، بالتقدم بطلب رسمي موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، يقترح في إجراء عدد من التعديلات على الدستور المصري.

وأوضح عبدالهادي القصبي “إنه تقدم بالطلب، خلال استقبال الدكتور على عبد العال له بمكتبه في مقر مجلس النواب المصري”، وأشار إلى “أن الطلب يشمل مقترح بعدد من التعديلات الدستورية، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان”.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس ائتلاف دعم مصر قد صرح خلال فعاليات اجتماع عقد في مقر الائتلاف مساء أمس السبت، إن التعديلات الدستورية، تأتى فى إطار الحفاظ على مكتسبات دستور عام 2014، من أجل التأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

أقرا المزيد عمرو موسى عن تعديل الدستور.. أوافق ولكن بهذه الشروط