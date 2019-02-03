الحكومة تعلن خطة تطوير شاملة للقاهرة وسور الأزبكية بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

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أعلن رئيس الحكومة المصرية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، عن وجود خطة من أجل تطوير القاهرة بشكل عام، ومنها العمل على تطوير “منطقة سور الأزبكية، والقاهرة الخديوية، والإسلامية، ومنطقة كورنيش النيل، وكذا سور مجرى العيون”، حتى تعود القاهرة إلى رونقها القديم خلال أقرب وقت.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء، على هامش مشاركته في فعاليات افتتاح “دار الكتب بباب الخلق”، وأضاف “ان مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لا يعني أن العاصمة سوف تتحول إليها بل سوف تظل القاهرة هي العاصمة، ولكنه يعني نقل كافة الأعمال الخاصة بالجهاز الإداري للدولة فقط خارج القاهرة”.

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وأوضح “أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سوف يؤدي بالتأكيد إلى العمل على تخفيف الأعباء عن محافظة القاهرة نفسها، وتعطي فرصة كبيرة في الوقت نفسه من أجل إظهار القاهرة بدورها الحضاريّ والتاريخيّ مرة ثانية، وهذا هو أحد أهم أهداف بناء العاصمة الإدارية”.

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