التخطيط: 2.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الحكومية بالوادي الجديد

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قامت اليوم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأحد، الموافق 3 فبرايرن بجولة تفقدية لمحافظة الوادى الجديد لزيارة عدد من مشروعات المحافظة، حيث كان فى استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

تضمنت الجولة التفقدية عدد من المشروعات بالمحافظة، بدأتها الوزيرة بزيارة مشروع الاستزراع السمكى والصوب الزراعية بالمحافظة، ويقع مشروع إنشاء مزرعة للاستزراع السمكى بقرية الشركة 55 شمال مركز الخارجة، وأوضح اللواء محمد الزملوط أن تكلفة المشروع تقدر بحوالى مليون و760 ألف جنيه، وهو يعد أحد المشروعات الرائدة بالمحافظة.

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وخلال الجولة، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى أن قيمة الاستثمارات الحكومية التي تبذلها وتضخها الحكومة لتنمية محافظة الوادى الجديد، ضمن خطة العام المالي 18/2019 تبلغ 2 مليار و48 مليون جنيه، مضيفة أن ما تم مع السيد محافظ الوادى الجديد استعراض الفرص التنموية للمحافظة، مع بحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة بهدف استقدام حوالى 50.000 مواطن من عدد من المحافظات إلى محافظة الوادى الجديد سنويا.

وفي نهاية الجولة، أكدت هالة السعيد، على أن محافظة الوادى الجديد لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التى من الممكن عن طريقها خلق مزيد من فرص العمل اللائق لسكانها.