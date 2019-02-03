السكك الحديد تعتذر عن تأخر قطار أسوان الإسكندرية.. تعرف على الأسباب

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صرحت “هيئة السكة الحديد” ظهر اليوم الأحد عن اعتذارها بسبب تأخر قطار الذي يحمل رقم مائة وثلاثة وستون ركاب مميز أسوان/ الإسكندرية في محطة الخطأرة، والأعقاب بالكم 864.200، بسبب حدوث عطل مفاجئ في جرار القطار أدى إلى وجود أدخنة كثيفة بالبوجي الخلفي أسفل كابينة للجرار.

وأعلن رئيس هيئة السكك الحديد المهندس أشرف رسلان، “أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل، حيث تم استئناف رحلة القطار، وتأخرت الرحلة في الوصول لمدة خمسة وثلاثون دقيقة”.

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أكد “أن حركة القطارات على الخطوط الطولية تعمل بصورة طبيعية، كما قدمت هيئة السكك الحديد اعتذارها إلى ركاب القطار، بسبب التأخير الذي وقع”.

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