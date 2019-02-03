“النواب” يوافق بشكل مبدئي على قانون “التصالح في مخالفات البناء”

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اتخذ مجلس النواب قرارا بالموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “التصالح في مخالفات البناء” جاء ذلك بعد عدد كبير من النقاشات من قبل الأعضاء في الجلسات العامة وإدخال بعض التعديلات على نصوصه.

واحتوت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، شرط أن يقوم كل شخص من أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة.

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نص مشروع القانون المقدم من الحكومة

جاء نص المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه “يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وسداد قيمة التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

تعديل نواب البرلمان على القانون.

بينما عدل نواب البرلمان مواد مشروع القانون، فكانت التعديلات على المادة الـ6 والتي تنص على “يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.