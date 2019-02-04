الصحة: توفير فحوصات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمعامل المركزية بأجر رمزي

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أعلن مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الموافق 4 فبراير، أن الوزارة وفرت إمكانية إجراء كل فحوصات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، بأجر رمزى وبأحدث التقنيات والأجهزة المعملية بقسم الهرمونات بالإدارة المركزية للمعامل.

وأضاف مصدر بقطاع الطب الوقائى بالوزارة ، إن الأبحاث التي أجريت أخيرًا، أكدت أن الكشف المبكر عن الأورام والتشخيص الدقيق لها يعتبر من أبرز أولويات البحث العلمى فى المجال الصحى، ويهدف الكشف المبكر لاكتشاف الأورام فى مراحلها الأولى وبذلك تكون فرص العلاج أكبر ونسب الشفاء أعلى وأنجح، وهو ما يساعد في إنقاذ العديد من المرضى سنويًا.

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وأكد المصدر الصحي أن الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، عن طريق إجراء الفحوصات يقلل من فرص انتشار الورم ويساهم فى الوقاية من هذا المرض الخطير .