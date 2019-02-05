برلماني: ضوابط ترخيص الـ”توك توك” أحد مواد قانون المرور الجديد

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أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات،أن النقاشات حول مشروع قانون المرور الجديد أوشكت على الانتهاء وسيتم عرضه للتصويت أمام الأعضاء قريبًا، حيث اجتمعت اللجنة، الأحد الماضي، لمراجعة ما تم مناقشته من قبل من خلال اللجان المشتركة، لافتًا إلى أن القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، بينما سيتم العمل به بعد عامين أو ثلاثة.

وأضاف دسوقي، في بيان صادر عن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن قانون المرور الجديد يحتوي على مجموعة من التدابير والإجراءات الحازمة على سائقي النقل الثقيل كمراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق.

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وأوضح عضو لجنة النقل، أن القانون ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع الرباعي، وجميع المركبات التي تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، بالإضافة إلى مركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأوتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، لحماية السيارة من السرقات وتتبعها.

وأشار النائب محمد بدوي دسوقي، إلى مجموعة المواد الرادعة التي يتضمنها القانون، وهي مقسمة لمجموعة من الشرائح قد تؤدي في بعض الحالات إلى الحبس كما يتم من خلالها وضع عقوبة مالية.

وأضاف عضو لجنة النقل: “أن قانون المرور الجديد يتضمن وضع ضوابط لترخيص الـ”توك توك” أولها منع قيادته لمن هم أقل من 18 سنة، وإلزام سائقيه باستخراج رخصة قيادة شخصية، واستخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها، كما أن كل محافظة ستخصص لونًا موحدًا لكافة مركبات الـ”توك توك” بها، كما يحظر سيره على الطرق السريعة وبين المحافظات”.

وتابع البيان: “إن ترخيص الـ”توك توك” غير مرتبط فقط بقانون المرور الجديد فقط، بل أيضا مرتبط بقانون تنظيم السير، حيث أن القوانين المتعلقة بتنظيم سير الـ”توك توك” منها القانون 66 لسنة 1973، الذي تم تطبيقه بدء من أول أغسطس طبقًا لتعديلات 2008، حيث تنص “المادة 5″ منه على ترخيص وتوفيق الأوضاع بالنسبة للدرجات النارية ومنها الـ”توك توك”.​