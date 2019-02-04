اليوم.. مؤتمرًا صحفيًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين “التعليم” وشركة “فورى”

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تعقد وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم الإثنين، 4 فبراير، مؤتمرًا صحفيًا؛ يتم فيه توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “فورى” للخدمات الإلكترونية؛ لتحصيل جميع مصروفات المدارس الحكومية.

وأصدرت الوزارة بيانًا، أوضحت فيه أن توقيع هذا البروتوكول المشترك ذلك يأتى فى إطار خطة إنجاح منظومة التحصيل الإلكترونى فى الوزارة، ويوقع البروتوكول بديوان عام الوزارة فى الثانية عشر ظهرًا، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تفعيل البرتوكول اعتبارًا من العام الدراسى المقبل 2019/2020.

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ومن ناحيته، كشف محمد عكاشة، العضو المنتدب بشركة “فوري”، إن توقيع البروتوكول مع وزارة التربية والتعليم يهدف إلى تحصيل المصروفات المدرسية الحكومية إلكترونياً عبر منافذ وفروع “فوري”، المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقال عكاشة في تصريحات صحفية، إن الاتفاقية تستهدف نحو 20 مليون طالب فى اكثر من 45 ألف مدرسة، ياتي ذلك في إطار تسهيل عملية سداد المصروفات الدراسية على أولياء الأمور والطلاب، لافتًا إلى أن قيمة المصروفات تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيها من كل طالب.

وأكد العضو المنتدب بشركة “فوري”، أن الشركة تقدم العديد من الخدمات الأخرى للمواطنين بالتعاون مع وزارة الداخلية والتعليم العالي، وغيرها من الجهات الحكومية.