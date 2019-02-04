مجلس الوزراء: تخصيص قسم للرد على الشائعات لضمان استقرار المجتمع

Advertisements

قام رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري المهندس زياد عبد التواب، بالمشاركة في فعاليات ندوة تم إدراجها تحت مسمى “الحرية في عصر المعلوماتية”، والتي تم إقامة فعالياتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشارك في فعاليات الندوة رئيس لجنة التشريعات والقوانين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حجازي.

Advertisements

أشار المهندس زياد عبدالتواب، “أن الجرائم الإلكترونية بجمهورية مصر العربية تعد جرائم متنوعة، حيث ارتفع حجم الجرائم الإلكترونية خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2017، وتقع نسبة 190% ضمن نطاق جرائم إختراق المواقع، وتغيير واجهتها ومحتواها”.

وأكد “أن هناك جهودا حكومية عديدة من أجل العمل على تنظيم الفضاء الإلكتروني، حيث إن الدستور المصري يتضمن لأول مرة مواد تهدف إلى توفير التأمينات اللازمة، وحماية البيانات الشخصية، والحرية في تداول المعلومات، كما صدق رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال شهر أغسطس السابق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجاري خلال الوقت الراهن البدء في مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية داخل البرلمان المصري”.

تطرق رئيس المركز أيضا إلى تأثير “شبكات التواصل الاجتماعي” على كافة المواطنين المصريين، من أهمها إطلاق الشائعات، وأوضح “أن المركز قد قام بتخصيص قسم من أجل الرد على الشائعات، من أجل ضمان استقرار المجتمع، حيث أن الشائعات تنتشر في أوقات مُحددة، وخصوصاً في المناسبات المتعلقة بالأعياد، والمدارس، وارتفاع الأسعار، وإلى أخره من شائعات قد تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع المصري”.

كما تطرق أيضا رئيس المركز إلى “الأمن السيبراني بأفريقيا ودور الدولة المصرية، حيث انضمت جمهورية مصر العربية خلال عام 2014 إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي الخاصة بأمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، كما شاركت الدولة المصرية أيضا في فعاليات مؤتمر قمة إفريقيا للدفاع السيبراني، وصولاً إلى إطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمبادرة “إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية” على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للإتصالات.

كما قام رئيس المركز والقيادات المشاركة في فعاليات الندوة بتفقد جناحي “وزارة الدفاع ووزارة الداخلية” المُشاركين في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تم التعرف على الأنشطة المُختلفة، والإصدارات المتنوعة والمتميزة، ثم اختتم زيارته بزيارة هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، مدير المعرض حيث تم تقديم التهنئة له على الناجح الباهر للدورة الخمسين من معرض الكتاب.

أقرا المزيد انفوجراف.. الحكومة المصرية تنفي 10 شائعات أثارت الجدل خلال أربعة أيام