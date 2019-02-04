الاوراق المطلوبة للتعيين ضمن مسابقة 50 ألف معلم على مستوى الجمهورية

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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعيين خمسين ألف معلم على مستوى جمهورية مصر العربية، بعقود مؤقتة خلال فترة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019 من أجل سد عجز المعلمين على مستوى كافة المدارس المصرية.

وأوضح الوزارة أن كل مديرية تعليمية سوف تتكفل باستلام الأوراق المطلوبة من المعلمين بعد إعلان عدد المدرسين المطلوب من أجل سد عجز فى مدارسهم.

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الأوراق المطلوبة لمسابقة 50 ألف معلم

صرحت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم “أن الأوراق المطلوبة سوف يتم تسليم صور، ولن يتم تسليم الأصول، اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق سبعة من شهر فبراير الجاري لعام 2019 وهي كالتالي:

المؤهل الدراسى الخاص بالمعلم.

الدبلومة التربوى لغير خريجى كلية تربية.

بالنسبة للذكور موقف التجنيد.

الخدمة العامة للإناث، ويمكن أن تطلب فى التقديم، وممكن لا، حيث أنها ليست شرط.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

تقديم إقرار الذمة المالية من البريد

استمارة فحص طبي من التأمين الصحى نموذج 111.

استمارة تأمين ومعاش من المديرية التعليمية نموذج 105.

شهادة تأهيل بالنسبة لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة.

بالنسبة لبعد القبول والتعيين بشكل رسمي، فإن هناك أوراق تطلب منك عند التعيين بشكل رسمي، ولكن لا تطلب عند التقديم فى التعاقدات بصورة مؤقتة، حيث أنها مدة زمنية محددة، وتلك الأوراق سوف تنتهي بعد نهاية مدة التعيين.

تقديم فيش جنائى موجه إلى وزارة التربية والتعليم.

تقديم كعب عمل.

تقديم استمارة 103 ع . ح.

سوف يتم تسليم الأوراق عبارة عن صور، ولا يتم تقديم الأصول.

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