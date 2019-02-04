الإفتاء تعلن موعد غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1440 هجرياً

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قامت دارُ الإفتاءِ المصريةُ باستطلاع هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام 1440 هجرياً، بعد غروب شمس اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1440 هجريًّا الموافق الرابع من شهر فبراير لعام 2019 وقد تم استطلاع الهلال بواسطة “اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ” المتواجدة في كافة أنحا جمهورية مصر العربية.

تحقَّقَ دار الإفتاء” المصرية شرعًا من نتائج هذه “الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة “، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعامِ الهجرى الجديد 1440، وذلك بالعين المجردة، تبعاً للحسابات الفلكية.

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كما قامت دارُ الإفتاءِ المصريةُ بالإعلان “أن يومَ الثلاثاء الخامس من شهر فبراير لعام 2019، هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1440 هجريًّا، وأن يوم الأربعاء السادس من شهر فبراير الجاري هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام الهجري الجديد 1440”.

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