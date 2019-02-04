نقابة الأطباء: تحليل فيروس سي من أهم الإجراءات اللازمة للسفر

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أعلن الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور سمير التوني، “إن النقابة قد خاطبت وزارة الصحة والسكان، من أجل التواصل مع كافة السلطات الصحية والجهات المسؤولة في الدول الأجنبية، والدول العربية التي تقوم بالاعتماد على إجراء تحاليل للفيروسات الموثقة علمياً، من أجل بيان اللياقة الطبية للعمل بها، وليست التي تقوم بإجراء التحاليل على الأجسام المضادة”.

أضاف الدكتور سمير التوني، “أن التحاليل عبارة عن نوعان في هذا الصدد، النوع الأول يقوم بتحديد نوع الفيروسات، والنوع الثاني يعمل على توضيح وجود أجسام مضادة للفيروسات في الجسم على الرغم من الشفاء التام، وأنها لا تؤثر بشكل سلبي على الحياة، والتحاليل المعملية “P.C.R”، توضح عدم وجود الفيروسات”.

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وأوضح “أن الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية، والدولة الكويتية، وبعض الدول الأجنبية، لها الحق الكامل في منع أي مصاب بالفيروسات للعمل بها أو حتى مجرد السفر إليها”، وأضاف “أن الفيزا وتحليل فيروس سي أهم الإجراءات اللازمة للسفر”.

وصرح الأمين العام المساعد، “عن أن توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة مائة مليون صحة، التي تتم تحت إشراف من وزارة الصحة والسكان، والتي ساهمت بشكل كبير في القضاء على الفيروسات والأمراض غير السارية”، وأكد أن مبادرة الرئيس تعد من المبادرات الناجحة بكل المقاييس”.

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