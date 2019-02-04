لعدم حاجة البلاد إليها.. المشاط: وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة

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أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، اليوم الإثنين،الموافق 4 فبراير، قرارًا خاص بإنشاء شركات السياحة، حيث قررت وقف قبول طلبات إنشاء أي شركة سياحة جديدة، بجميع فئاتها الثلاث المختلفة، على أن يكون هذا القرار بصفة مؤقتة لمدة عام، بداية من 22 فبراير الجاري.

وعللت الوزيرة، قرارها هذا، بسبب أن البلاد الأن ليست في حاجة لإنشاء أي شركات سياحة جديدة ، خلال الفترة من تاريخ نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2018، والذي من المقرر أن ينتهي في 22 فبراير 2019.

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وقد تم نشر نص قرار وزيرة السياحة بجريدة الوقائع المصرية اليوم الإثنين.