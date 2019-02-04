لحماية أبنائنا.. التعليم: طالبنا المدارس بتركيب أجهزة تتبع ومراقبة داخل الأتوبيسات

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أكدت إيمان صبري، مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، على أن حماية أبنائنا من الطلاب هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية جنائية وشخصية تقع على عاتق سائق أوتوبيس المدرسة ومشرفة الأوتوبيس اللذين تسببا في وفاة الطفلة مليكة التي دهسها أتوبيس مدرستها بعد نزولها منه.

وزادت صبري، خلال لقائها ببرنامج “مساء dmc”، المذاع عبر فضائية “dmc”، مساء اليوم الإثنين، أن ركوب الأطفال بمفردهم أتوبيس المدرسة تعد مسؤولية كبيرة، خصوصا وأنه أحيانًا الأهل لا تستلم أطفالهم أمام الأوتوبيسات، وهذا فنحن أصحبنا في حاجة ملحة إلى تفعيل قانون لمحاسبة مَن يتهاون في حماية أبنائنا، مشددة على أن الوزارة لا تضحي بأبنائها ولا تتهاون في حقوقهم.

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وأشارت مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إلى أن خدمة الأوتوبيس بالمدارس اختيارية وليست إجبارية، لكنها يجب أن تتمتع بوسائل السلامة أى أن تضمن المدرسة الحماية اللازمة للأبناء وأرواحهم وحقوقهم، مشددة على أن رخصة سائق أتوبيس المدرسة لابد أن تكون سارية، ويتم مراجعتها من قبل إدارة المرور كل 3 سنوات رور، كذلك تراجع الداخلية أوراق سائقي المدارس بشكل مستمر.

وأوضحت مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على جميع إدارات المدارس الخاصة بضرورة تركيب أجهزة تتبع ومراقبة داخل أتوبيساتها، حتى لا يتجاوز السائق الطريق أو السرعة المحددة له، وهو ما يوفر السلامة لأبنائنا.