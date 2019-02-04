محافظة القاهرة تفتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية.. تعرف على الشروط

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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، الموافق 4 فبراير، أنه تم فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة الأم المثالية عن عام 2019.
وأوضحت العلاقات العامة، أن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمات للمسابقة وهي:
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- يجب ألا يقل سن المتقدمة عن 50 عاما.
- يجب أن يتضمن طلب المشاركة بالمسابقة على قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للجميع.
- يجب أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل دراسى عالٍ ويستثنى من ذلك الأم للأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو ذوى الإعاقة.
- إرفاق صورة من الرقم القومى وصورة من المؤهل الدراسى للأبناء.
- ألا تكون المتسابقة قد حصلت على الجائزة من قبل.
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