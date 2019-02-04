محافظة القاهرة تفتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية.. تعرف على الشروط

منذ 36 دقيقة أخبار مصر
محافظة القاهرة تفتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية.. تعرف على الشروط

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، الموافق 4 فبراير، أنه تم فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة الأم المثالية عن عام 2019.

وأوضحت العلاقات العامة، أن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمات للمسابقة وهي:

  • يجب ألا يقل سن المتقدمة عن 50 عاما.
  • يجب أن يتضمن طلب المشاركة بالمسابقة على قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للجميع.
  • يجب أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل دراسى عالٍ ويستثنى من ذلك الأم للأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو ذوى الإعاقة.
  • إرفاق صورة من الرقم القومى وصورة من المؤهل الدراسى للأبناء.
  • ألا تكون المتسابقة قد حصلت على الجائزة من قبل.