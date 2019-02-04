الإفتاء: الأربعاء المقبل غٌرة شهرِ جمادى الآخرة

Advertisements

تمكن المرصد الفلكي الخاص بدارُ الإفتاءِ المصريةُ، من استطلاع هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام 1440 هجريًّا ، وذلك بعد غروب شمس يوم الإثنين 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1440 هجريًّا الموافق 4 فبراير لعام 2019 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وبالفعل استطاعت دار “الإفتاء” بالتحقق شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة حيث استعصى ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعامِ 1440 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحسابَ الفلكى أيضًا.

Advertisements

وبناء على ما سبق ذكره، فإن دارُ الإفتاءِ المصريةُ، تعلن أن يومَ الثلاثاء 5 فبراير لعام 2019 هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1440 هجريًّا، وأن يوم الأربعاء 6 فبراير هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1440 هجريًّا.