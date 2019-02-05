الصحة تعلن عن خطة قومية لمكافحة مرض السرطان في مصر

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،اليوم الإثنين، الموافق 4 فبراير، أن الوزارة بصدد وضع خطة قومية لمكافحة مرض السرطان في مصر والقضاء عليه نهائيًا.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، إن الإصابة بـ”فيروس سى”، يعتبر من أبرز مسببات الأورام السرطانية ، حيث إنه يؤدى فى الحالات المتأخرة من الإصابة لـ”سرطان الكبد”، مشيرة إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف والقضاء على فيروس سى “100 مليون صحة”، ستساهم في خفض نسب الإصابة بالسرطان فى مصر، مؤكدة أن تلك المبادرة بمثابة تجربة رائدة ومثال يحتذى بة للوقاية وستخفض نسب الإصابة بأورام الكبد والتى تعد أعلى نسب إصابة بالسرطان فى مصر

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تجدر الإشارة إلى أن هذا التصريح للدكتزرة هالية الزايد، جاء متزامنًا مع احتفال العالم اليوم باليوم العالمى للسرطان، والذى يواكب 4 فبراير من كل عام.

ومن ناحيته، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة أصدرت توجيهاتها بوضع برنامج تدريبي للأطباء والأطقم الطبية العاملة فى مجال الأورام فى الداخل والخارج لرفع كفاءتهم المهنية، مشيرًا إلى أن الوزيرة تشرف على تنفيذ الخطة خطوة بخطوة.

وزاد مجاهد أن خطة وزارة الصحة تستهدف محاربة مرض السرطان والأورام والقضاء عليها نهائيًا، وسيكون العلاج بأحدث نظم العلاج العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة وفرت إمكانية إجراء كل فحوصات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، بأجر رمزى وبأحدث التقنيات والأجهزة المعملية بقسم الهرمونات بالإدارة المركزية للمعامل.

ومن ناحيته، لفت الدكتور طارق هاشم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الأورام، إلى أنه تم إنشاء 14 مركزاً متخصصاً على مستوى جميع محافظات الجمهورية لرعاية مرضى الأورام وعلاجهم، مؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهؤلاء المرضى.

وأوضح”هاشم”، أن وزارة الصحة قامت بتجهيز تلك المراكز الـ14 بكافة إمكانيات العلاج سواء كيماوى أو إشعاعى أو جراحات متقدمة، بالإضافة إلى تواجد العديد من المراكز المتميزة التابعة للجامعات، والقوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدنى.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الأورام، أن هذه المراكز المذكورة تتبع فى العلاج أحدث التقنيات، وأن لديها بروتوكولات العلاج العالمية، مشددا على دور الوزارة فى تقليل نسبه الإصابة بالمرض، باستخدام برنامج الكشف المبكر عن المرض، وعمل قوافل تجوب محافظات مصر للكشف عن الأورام.