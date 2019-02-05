“الأرصاد” تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة 8 درجات والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في اليوم الثلاثاء، الموافق 5 فبراير، سوف تشهد أرتفاعا يبلغ 8 درجات عن المعدل الطبيعي في جميع محافظات الجمهورية، لتصبح درجة الحرارة في القاهرة 31 درجة، لافتًا إلى إنها ستعاود الانخفاض مرة أخرى في اليوم التالي لتصبح 20 درجة .

وأرجع مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أرتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل إلى الكتل الهوائية القادمة من جنوب السعودية وشمال السودان، والتي تكون محملة بحرارتها المرتفعة.

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وأوضح “شاهين” أن طقس الأربعاءالمقبل سيشهد انخفاض درجات الحرارة بمعدل 10 درجات نتيجة للرياح الشمالية الغربية القادمة من ليبيا وبدورها ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

ومن ناحيته، ذكر الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض اليوم الثلاثاء، لظاهرة مناخية غريبة وهى ارتفاع درجات الحرارة إلى 31 درجة في القاهرة، لتعود يوم الأربعاء إلى 19 درجة.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن التغير المفاجئ في درجات الحرارة هو نتيجة للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حالياً أثرت على حالة الجو مثلها مثل باقي دول العالم.

وكشف عبدالعال، أن ما تشهده مصر من أرتفاع مفاجئ في درجات الحرارة اليوم، ليس سابقة أولى من نوعها، لافتًا إلى أن الطقس في مصر خلال العام الماضي شهد 3 متغيرات مناخية أولها: ارتفاع درجة الحرارة إلى 33 درجة في شهر فبراير الماضي، وهو ما يحدث خلال الشهر الحالي أيضا، وثاني هذه الظواهر: وجود رطوبة مرتفعة في فصل الصيف، لم تحدث من قبل، متابعًا: ثالث هذه المتغيرات ظهور السحب المنخفضة في شهر أغسطس نهاية فصل الصيف الماضي.

وحسب النشرة الدورية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، فإن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أن يشهد اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وعن حالة السحب ، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 5 فبراير، فهي على النحو التالي:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

الإسكندرية العظمى درجة 27 والصغرى 13 درجة.

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.

أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

سانت كاترين العظمى 19 درجة والصغر 7 درجات.