اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاشات فبراير ببنك ناصر الاجتماعي بقيمة 5.7 مليار جنيه

Advertisements

أعلن مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الثلاثاء، الموافق 5 فبراير، تبدأ الوزارة صرف المعاشات عن شهر فبراير الحالى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، اعتبارًا من اليوم ، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى،توجيهاتها في وقت سابق، لرؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر فبراير، اعتبارًا من الجمعة الماضى لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم 3 فبراير.

Advertisements

وأشارت “والي” إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 فبراير.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من الأحد المقبل، الموافق 10 فبراير.