التضامن تعلن بدء صرف معاشات فبراير من بنك ناصر ومكاتب البريد اليوم

Advertisements

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى بدء صرف المعاشات المستحقة خلال شهر فبراير الجاري لعام 2019، وهذا بالنسبة إلى للمعاشات المحول صرفها على “بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد”، والتي يبلغ عددها حوالي 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة أن صرف المعاشات سوف يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الخامس من شهر فبراير الجاري لعام 2019، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ المختلفة.

Advertisements

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، من أجل بدء صرف معاشات شهر فبراير، اعتبارًا من الجمعة السابقة، لعدد يصل إلى 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تصل إلى 12.7 مليار جنيه.

وسوف يتم صرف معاشات شهر فبراير عبر ماكينات الصرف الآلية “ATM”، أو من خلال كافة منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم ثلاثة من شهر فبراير الجاري، ولفتت والي إلى “أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها يصل إلى ما يقارب من 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تصل إلى 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الخامس من شهر فبراير الجاري لعام 2019”.

من المتعين أن يتم صرف المعاشات المحولة عبر البنوك وعددها يصل إلى 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم العاشر من شهر فبراير الجاري.

أقرا المزيد تحديث بطاقة التموين 2019 موقع وزارة التموين: التظلمات واضافة مواليد على بطاقة التموين 2019