التعليم تبحث ضوابط وآليات مسابقة “التعاقدات المؤقتة”

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تعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء عقد لقاء موسع مع كافة مديرى المديريات التعليمية، من أجل بحث الضوابط والآليات الخاصة بالتعاقدات المؤقتة للمعلمين التي تبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري.

أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، “أن وزارة التربية والتعليم تعقد اجتماع موسع مع مديري المديريات، من أجل بحث آليات التعاقد من المعلمين الجدد، اليوم الثلاثاء، تبع مسابقة التعاقدات التي تم الإعلان عنها، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الخميس القادم الموافق السابع من شهر فبراير الجاري لعام 2019”.

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وأضاف “إنه فور الانتهاء من فعاليات الاجتماع الموسع سوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسابقة والأوراق المطلوبة”، وأوضح “أن تلك المسابقة هي تعاقدات مؤقتة من أجل معرفة نسبة العجز الحقيقة التي تعاني منها المدارس الحكومية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية”.

وأشار “سوف يتم اختيار الكفاءات، وهناك مناطق لا تعاني من عجز المعلمين، بل تعاني من عجز في عدد الحصص الدراسية نفسها”.

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