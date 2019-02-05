الصحة: فرق مدربة للتخلص الآمن من النفايات الخطرة والدم الملوث

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أعلنت رئيسة المركز القومي لخدمات نقل الدم الدكتورة نهاد مسعد، عن إحكام سلسلة الإعدام، من أجل التخلص بشكل آمن من النفايات الطبية الخطرة خصوصاً “أكياس الدم الملوث”.

وأضافت الدكتورة نهاد مسعد “إن هناك فرق مدربة على التخلص بشكل آمن من النفايات الطبية الخطرة، منعًا لتسريبها خارج دائرة حرقها”، وأشارت “أن عمليات الحرق تتم على أعلى مواصفات في هذا المجال”.

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وأكدت “أن خدمات نقل الدم القومية مؤمنة للغاية”، وناشدت جموع المواطنين بالتبرع بالدم ، ولفتت أن “كافة الأدوات التي يتم التعامل بها مع المتبرع معقة”.

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