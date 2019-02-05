التموين: الحكومة نجحت في الحفاظ على ثبات أسعار السلع الأساسية

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، “إن الحكومة المصرية نجحت في الحفاظ على ثبات أسعار السلع الرئيسية مثل: السكر، والزيت، والأرز، حيث شهدت أسعار تلك السلع حالة من الثبات الواضح، مع انضباط الأسعار داخل الأسواق التجارية المصرية خلال العامين السابقين”.

جاء تلك التصريحات من وزير التموين خلال تعقيبه، على طلبات الإحاطة مقدمة من عدد من البرلمانيين، خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

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وأوضح الوزير، “أن هناك زيادة في أسعار بعض من السلع، ولكن السلع الرئيسية لم يحدث فيها أى زيادة تذكر، وخصوصاً السلع المقدمة من خلال وزارة التموين“، وأضاف “أن السلع الاستراتيجية التابعة لماركات تجارية، قد يزيد سعرها عن المقدمة من الوزارة، بسبب تكاليف الدعاية وغيرها”.

وأكد إلى “أن الوزارة التموين، لم تستخدم التسعيرة الجبرية، من أجل ضبط الأسعار داخل الأسواق التجارية، وإنما استخدمت سياسة زيادة المعروض، والعمل على إتاحة السلع الأساسية داخل الأسواق التجارية”.

وعلق الوزير على “أزمة الأرز”، “واجهنا أزمة الأرز بطريقتين، أولهما استيراد أصناف من الأرز تتماشى مع المواصفات المصرية، والطريقة الثانية من خلال توفير كميات كبيرة من المكرونة ضمن السلع التموينية”.

كما قام الوزير بالتعقيب على مطالبة بعض النواب، من أجل توفير الأرز على بطاقات التموين، قائلاً “أن حال حدوث ذلك سوف يتم خلق سوق سوداء، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير”، وأكد “قمنا بتوازن جيد، وحافظنا على سعر السلع الأساسية”.

وأوضح “سوف يصل الشهر الراهن، ما يقارب من سبعة وأربعين ألف طن، ونصف من الأزر، إلى جانب فتح اعتماد آخر بما يقارب من سبعة وأربعين ألف طن أخرين، من أجل تغطية الاستهلاك داخل السوق المصري إلى ما بعد شهر رمضان القادم”.

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وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية “نريد استقرار للسوق المصري، دون أن يكون هناك احتكار حكومي للسلع، عاوزين الحكومة تكون مسئولة عن كل شيء، ذلك عهد ولى ولن يعود”.

وأشار، “عندما يتغير الواقع، لابد أن نتغير، فهناك نحو سبعين في المائة، من الاستثمارات تابعة للقطاع الخاص، وندعو لدعم ذلك”، وأضاف “مينفعش اقوله تعالى استثمر، وبعدين احتكر السلع”.

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