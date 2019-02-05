الصحة تعلن عن الخطة الزمنية للمستشفيات النموذجية والهدف منها

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، “إن الوزارة تعمل خلال الوقت الراهن على زيادة الحوافز المالية إلى مقدمي الخدمات الخاصة بالرعاية الطبية، على أن تتم زيادة الحوافز المالية بشكل تدريجي”.

وأشارت، “إلى بدء وضع خطوات بشكل فعلي من أجل إجراء إصلاح مالي للقائمين على تقديم الخدمات الطبية”، وأوضحت “أن الخطة الزمنية الخاصة بمشروع بتوفير المستشفيات النموذجية على مستوى كافة محافظات جمهورية مصر العربية كانت منذ عامين، ولكن تم ضغطه في عام واحد فقط”.

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وأوضحت “أن وزارة الصحة قد قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع المستشفيات النموذجية، ولم يتبق سوى الجزء المالي الخاص بالقوى البشرية”

وأضافت “أنه من المتعين، أن يصبح عدد المستشفيات النموذجية التي يتم توفيرها على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية حوالي ثلاثين مستشفى تابع إلى وزارة الصحة والسكان، وتسعة عشر مستشفى نموذجية تابعة للجامعات المصرية، ومائة وخمسة وعشرين وحدة صحية”.

وأكدت الدكتور هالة زايد، “أن فلسفة المستشفيات النموذجية، تقوم على التدريب، التشغيل، والأمن، والنظافة، والصيانة، والميكنة، مما يؤدي إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المرضى”.

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