البيئة تُحذر من طقس الغد.. عوامل جوية تؤثر على جودة الهواء

Advertisements

صرحت وزارة البيئة، “أن الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قد شهدت حالة من انخفاض مؤشر جودة الهواء، بسبب تأثير العديد من العوامل الجوية، حيث إن الهدوء النسبي للرياح الجنوبية الشرقية، ومع التهوية الرأسية السيئة، قد ساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية والأنشطة الصناعية الجنوبية”.

وأضافت الوزارة خلال البيان الصادر عنها اليوم، “إنه مع ظهيرة اليوم، شهد حالة الطقس نشاط حركة الرياح بشكل نسبي، الرياح قادمة من الاتجاه الجنوبي والجنوبي الغربي، مما ساعد على إثارة الرمال والأتربة، وخصوصًا على غرب، وجنوب محافظة القاهرة الكبرى”.

Advertisements

وأضاف التقرير “يأتي ذلك استنادًا للبيان الصادر من “الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية”، وإلى التقارير التي تم صدورها من قبل منظومة الإنذار المبكر التابعة إلى وزارة البيئة المصرية”.

وأشار التقرير “إنه من المتوقع مع دخول ساعات الليل، أن تتحول الرياح إلى الاتجاه الغربي والشمالي الغربي، وتقل التهوية، مما سوف يؤدي إلى زيادة فرصة زيادة تركيزات المواد العالقة في الجو، أيضاً خلال ساعات الليل، كما أن الظروف الجوية مهيأة لسقوط الأمطار، ولكن باحتمالات قليلة جداَّ”.

وأكد التقرير “أنه في حالة سقوط الأمطار، سوف يساعد هذا على تحسن نوعية الهواء، ويعمل على تقليل نسبة الأتربة والرمال العالقة في الجو”، وأوضح التقرير “أنه من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء، والمنتشرة عبر جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، سوف يتم متابعة مؤشرات جودة الهواء”.

وأهاب وزارة البيئة بجموع المواطنين من فئة كبار السن، وأصحاب الأمراض التنفسية، والأمراض الصدرية، والأطفال بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال تلك الفترة.

وشدد وزارة البيئة، “أن غرفة العمليات المركزية سوف تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى “19808”، أو عبر التواصل عن طريق رسائل تطبيق الواتس آب على الرقم التالي 01222693333″.

أقرا المزيد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 في مصر والعالم