الأرصاد: الطقس السئ مستمر حتى السبت.. وسيول على سلاسل جبال البحر الأحمر

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تتعرض اليوم محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، لموجة من الطقس السئ يصاحبها برق ورعد وسقوط أمطار وتقلبات، كان هذا عقب موجة حارة تعرضت لها البلاد منذ بداية الأسبوع الجاري، كانت ذروتها بالأمس الثلاثاء، على مختلف الأنحاء.

وكشف إبراهيم عطا، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن سقوط الأمطار مستمرة على الأقل 3 أيام قادمة، مضيفًا أن الأمطار تزيد في بعض المناطق، لتصل إلى حد السيول على وسط سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر.

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وجاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق 6 فبراير، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود طقس معتدل شمالا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

وأصدرت الهيئة بيانًا أوضحت فيه، أن تسود السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا، وهي ما تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وابرزت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أبرز توقعاتها لحالة الطقس ليوم الغد الخميس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الامطار على أغلب الأنحاء، وتكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

أما عن حالة البحرين، كشف خبراء الأرصاد أن حالة الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، وأما ارتفاع الموج فيتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وإليكم بعض توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة غدًا الخميس، الموافق 7 فبراير، وهي كالأتي:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 8 درجات.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات.

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.