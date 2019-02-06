إطلاق تيار الكهرباء في محطة ابني بيتك في 6 أكتوبر

صرح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن المهندس كمال بهجات، عن إطلاق التيار الكهربائي في محطة محولات “ابني بيتك 6″، ويصل جهد التيار الكهربائي ما يقارب من 22/66 ك.ف، بقدرة إجمالية مائة وستين م.ف.أ، بتكلفة إجمالية تصل إلى مائة وأربعة وستين مليون جنيهًا مصريًا.

وأشار بهجات، “أن بدء إطلاق التيار الكهربائي من أجل توفير التغذية الكهربائية للعديد من المشروعات القومية والتنموية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وتتضمن المشروعات التالية: منطقة ابني بيتك 6، والإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 800 فدان، ومشروع سكن مصر “191 عمارة”، ومشروع 200 عمارة إسكان اجتماعى في منطقة ابنى بيتك 6”.

Advertisements

وأضاف، “تتضمن المشروعات أيضًا مشروع الـ 645 عمارة من فئة الإسكان الاجتماعي في منطقة شرق أبني بيتك 6، ومشروع الإسكان القومي للشباب بالقطعة رقم 1 “دجلة بالمز”.

أقرا المزيد مليار دولار قروض ميسرة لمصر من الكويت لدعم الكهرباء والماء والنقل والاتصالات والري