الموارد المائية: تم استيعاب مياه الأمطار بالكامل في كافة المجاري المائية

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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى، منذ صباح اليوم الأربعاء، الموافق 6 فبراير، بسبب هطول الأمطار الذي وصل إلى حد السيول في القاهرة وبعض المحافظات، لافتًا إلى أن العاملين بالوزارة يبذلون قصارى جهدهم في استيعاب كافه الأمطار التى سقطت على المجارى المائية، مضيفا أنه جارى المتابعة أولا بأول مع التأكيد على أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع الأمطار المحتملة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة.

وأوضح عبد العاطى، أن جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات تبذ قصارى جهدها منذ عصر أمس، لرصد أماكن سقوط الأمطار، حيث تساقطت أمطار غزيرة على طريق رأس غارب والشيخ فضل لمدة ساعة ونصف، كذلك تساقطت أمطار خفيفة عصرا على مدن الغردقة والسويس وكفر الشيخ وبنى سويف، وفى المساء سقطت أمطار على رأس غارب والدقهلية، وسقطت اليوم أمطار خفيفه على سوهاج وأسيوط وبنى سويف والغربية والدقهلية والفيوم، أما حلوان فقد سقطت عليها أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

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ولفت عبد العاطى إلى أنه نظرًا لحالة الطوارئ، فقد تم إلغاء إجازات جميع المهندسين القائمين على إدارة الطوارئ، وتشغيل المحطات على المناسيب التصميمة وتجهيز وحدات الطوارئ تحسبا لأى كميات أمطار أخرى قد تسقط، وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات لتلقى بيانات ومتابعة سقوط الأمطار على مدار الساعة.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أنه بداية من اليوم الأربعاء، سوف تشهد البلاد حالة من الطقس السئ، حيث ستنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، يتراوح بين 10 و 11 درجة على أغلب الأنحاء، وهناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس.