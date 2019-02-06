مصدر: مصر تسلمت 2 مليار دولار من “النقد الدولي” ومسئولوه يشيدون ببرنامج الإصلاح الاقتصادى

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صرح مصدر مسئول بالبنك المركزى، إن اليوم الأربعاء، الموافق 6 فبراير، تسلمت مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى وقيمتها مليارى دولار، لافتًا إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم فى دعم الموازنة العامة للدولة وسيكون لها انعكاسات ايجابية على الاحتياطى النقدى.

وذكر المصدر فى تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن السلطات المصرية تسلمت أمس الثلاثاء، الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 2 مليار دولار، يأتي ذلك بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق الذى اشاد بالتقدم الذى تحرزه مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى.

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جدير بالذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق أول أمس الإثنين، على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ اجماليه 12 مليار دولار، وبهذا يصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيره بقيمة مليارى دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.

فيما قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهذه تعتبر شهادة ثقة فى جدية الدولة المصرية فى تنفيذ هذا البرنامج الوطنى وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.

وكانت المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، قد صرحت منذ عدة أيام قائلة: ” أنه منذ أن شرعت مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الطموح فى 2016، وهى تحقق تقدما كبيرا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة”.

وأشارت لاجارد، إلى أن عجز الموازنة المصرية يسير فى اتجاه هبوطى، كما أن التضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى المصرى مع نهاية 2019، مضيفة أن نسبة البطالة انخفضت إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.