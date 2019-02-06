بدء التسجيل الإلكتروني بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين اليوم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم ، اليوم الخميس، الموافق 7 فبراير، عن بدء التسجيل الإلكتروني لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

وعقب اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، كشف الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، عن آليات تنفيذ مسابقة التعاقدات المؤقتة لتعيين معلمين بشكل مؤقت لسد العجز فى التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية.

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وأكد الدكتور محمد عمر، على اهتمام الوزارة فى إحداث التغيير لإصلاح المنظومة التعليمية، وتعديل اللوائح ووضع نظام ثابت لمعالجة المشكلات المترسخة بها.

وأشار “عمر” إلى ضرورة الانتهاء من حصر المعلمين المنتدبين من إداراتهم إلى الإدارات الأخرى بمحافظاتهم، وخاصة فى المحافظات البعيدة والمناطق النائية، وذلك لصرف بدلات مالية، موجها بتشكيل لجان بجميع المديريات لتنفيذ قرار ضم المدة.

ونوهه “عمر” أن توفير المعلمين المتخصصين، وعدم ترك حصة بدون تدريس فيها حتى فى أقصى وأبعد قرية على حدود مصر، لضمان التعليم الجيد لأبنائنا الطلاب.

وأضاف أنه بعد حصر عدد المدرسين المطلوبين، والتحقق من حصر العجز فى المدارس والتخصصات المطلوبة بها سنعرف العدد المطلوب في المسابقة التي تم الإعلان عن بدايتها اليوم، الخميس، لإتاحة تسجيل الاشتراك بالمسابقة.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين على التزام المديريات بمعايير الاختيار، والشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغلها والتى أعلنته الوزارة عبر موقعها، كذلك كل التخصصات المطلوبة فى كل إدارة تعليمية، مضيفًا أن استمارة التسجيل في المسابقة متاحة إلكترونيًا، ويتم تقديمها للجنة التقديم والفحص بالإدارة التعليمية، وستقوم اللجنة بإرسال الاستمارات للمديرية التعليمية، لإجراء اختبارات إلكترونية للمؤهلين لذلك،بعد ذلك يتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار الأكفاء.

وأوضح الدكتور محمد عمر، أن المعلمين الذين سيقع الاختيار عليهم سيتم تدريبهم لمدة أسبوع قبل استلامهم العمل بالمدارس، مؤكدا على توحيد كل الإجراءات، وتسريع إجراءات الفحص والاختبارات والمقابلات قبل نهاية شهر فبراير الحالى لاستلام العمل فى أسرع وقت.

وذكرت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، الشروط الواجب توافرها مع المعلمين المتقدمين للتعاقد وهي:

ألا يكون للمتقدم قريب من قيادات التربية والتعليم والتعليم تحقيقا للشفافية والعدالة والحيادي.

أن يكون العقد مؤقت لمدة 3 شهور فقط حتى انتهاء الفصل الدراسى الثانى.

الأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة

شهادة التخرج

القيد العائلي

صحيفة الحالة الجنائية

وأوضحت المصادر، أن التعاقدات والمقابلات ستكون من خلال لجان فى المديريات التعليمية والإدارات،على تكون الأولوية للمعلمين المتقدمين من الإدارات التعليمية، لافتة إلى أن الأولوية فى الاختيار ستكون للمعلم المتقدم فى إداراته أولا ثم الاختيار من أقرب مكان له حال احتياج الإدارة لمعلمين أخرين لاستكمال سد العجز.

وأكدت المصادر، أن المسابقة تبدأ من اليوم 7 فبراير الجاري، ومستمرة في تلقي طلبات المعلمين الراغبين على أن يتم الانتهاء من المسابقة قبل 1 مارس المقبل، حتى يتمكن المعلمين الجدد من استلام عملهم خلال التيرم الدراسي الثانى وقبل الدخول فى أعمال الامتحانات وغيرها.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد فتحت باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، الهدف منها سد العجز فى التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية، يكون التقدم فيها إلكترونيا والمقابلات فى المديريات التعليمية، وأوضحت مصادر أنه على رأس الأوراق المطلوبة شهاة التخرج والقيد العائلى وستكون من ضمن أفضلية الاختيارهو التقدير وسنة التخرج .