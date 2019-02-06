الأرصاد الجوية تعلن موعد إنتهاء موجة البرودة والسيول والأمطار

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صرح مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية إبراهيم عطا، “إن الأمطار التي شهدتها محافظة القاهرة، وعدة من محافظات جمهورية مصر العربية مساء أمس، مستمرة على الأقل لمدة ثلاثة أيام”،وأضاف، “أن الأمطار تزيد في بعض المناطق، تصل إلى حد السيول في سلاسل جبال البحر الأحمر”.

صرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتهم بانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال الدولة المصرية، ليسود طقس معتدل شمالا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

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وأشارت الهيئة، “أن السحب المتوسطة، والسحب المنخفضة سوف يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية، تكون رعدية في بعض الأحيان، وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق في سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر”.

وأشار الهيئة “أن حركة الرياح تكون معتدلة، شمالية غربية تنشط على أقص الغرب، وتكون تلك الرياح مثيرة للأتربة والرمال، كما تنشط حركة الرياح على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية”.

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