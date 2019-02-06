جولة ميدانية لمحافظ القاهرة للاطمئنان على استعدادات الأحياء لمواجهة الأمطار

Advertisements

قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، الموافق 6 فبراير، بجولة ميدانية لوسط لأحياء (بولاق – الأزبكية – عابدين – غرب القاهرة) اطمأن خلالها على استعدادات الأحياء لمواجهة سقوط الأمطار وعدم وجود أي تجمعات مياه واستعداد شفاطات الأحياء وشركة الصرف الصحي بالأماكن المحددة لها بالقرب من الأماكن المعلومة للمحافظة بتجمع المياه بها وخاصة بالقرب من منازل ومطالع الكباري.

وخلال الجولة التقى اللواء خالد عبدالعال، برؤساء الأحياء، وأصدر لهم توجيهاته بضرورة بالتنسيق مع المرور وشرطة المرافق بمنع انتظار السيارات في الأماكن غير المخصصة لها ورفع كافة الإشغالات والعمل على تحقيق السيولة المرورية.

Advertisements

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محسن المأمون، رئيس هيئة النظافة، ورؤساء الأحياء المعنية.

ومن ناحيته، أكد اللواء محسن المأمون، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، على أهمية تكثيف تواجد العمال والمعدات ورفع كافة المخلفات، حتى لا تتجمع حولها المياه ويعرقل حركة السير، فضلا عن التأكد من فتح البالوعات وعملها بكفاءة، مشددًا على ضرورة مراجعة كافة كبائن الكهرباء العامة والتأكد من عدم وجود أي مخلفات حولها وغلقها بإحكام، بالإضافة إلى غلق كافة فتحات أعمدة الكهرباء وعدم خروج أي أسلاك منها، خشية وقوع أي صعق مع تساقط المطر عليها.

وعلى صعيد متصل، أعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحي القاهرة، أنه تم توزيع كافة المعدات والشفاطات بمختلف شوارع القاهرة، منذ مساء أمس، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أي تجمعات مياه حتى الآن.

وأصدرت شركة صرف صحي القاهرة اليوم بيانًا، ذكرت فيه أنه تم توزيع نحو 85 معدة ما بين شفاط وشفاط نافورىن وعدد 5 بدالات، وخاصة فى مطالع ومناازل الكبارى بمحافظة القاهرة، لافتا إلى أن كافة القيادات بالشركة متواجدة منذ الساعة السادسة صباح اليوم بمختلف الشوارع، بالإضافة إلى أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى وحلها ومتابعتها فى أى وقت.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحي القاهرة، على وجود تنسيق بين الشركة وغرف طوارىء المحافظة والمرور، وذلك لسرعة توجيه المعدات في أي مكان يتم رصد تجمعات مياه به، مشيرًا إلى أن الخط الساخن 175 يعمل على مدار الساعة لتلقى أي شكاوى خاصة بتجمعات مياه أو خلافة.

يذكر أن هيئة رئيس الأرصاد الجوية، كانت قد أعلنت أنه بداية من اليوم الأربعاء، سوف تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 10 و 11 درجة على أغلب الأنحاء، وهناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس.