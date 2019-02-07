الإسكان: طرح وحدات الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية نهاية مارس المقبل

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كشف المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عن بدء طرح المرحلة الثانية من والوحدات السكنية بالحي الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، نهايةشهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل 2048 وحدة، وهو نفس عدد الوحدات التي تم طرحها بالمرحلة الأولى.

وأضاف عمارة ، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سوف تبدأ تسليم وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية بعد 4 شهور ، والتي جرى طرحها العام الماضي بسعر 11250 جنيهًا للمتر، مؤكدا تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية لمشروعات المرافق فقط، وأن المستهدف ترفيق 7 آلاف فدان بالمدن الجديدة.

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وأشار “عمارة” إلي أنه بحلول نهاية العام الجاري، يتم الانتهاء من ترفيق المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية وتوصيل وتشغيل مشروعات الغاز والكهرباء والصرف والمياه، مضيفًا أنه تم توصيل المياه من مدينة العاشر، وجاري توصيل مياه من القاهرة الجديدة.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: “جرى الانتهاء من محطات تحلية بسعة 150 ألف متر مكعب في اليوم في العلمين الجديدة، والانتهاء من مرافق العلمين الجديدة نهاية العام الجاري”.

وعلى صعيد متصل، أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، عن تخصص قطع أراضٍ في مدن الصعيد بالأمر المباشر بداية من 10 أفدنة وحتى ألف فدان، قائلا: “ننتظر طلبات المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم بأي مدينة في الصعيد”.

وأضاف : “أنه تم البدء في تنفيذ حي جاردن سيتي الجديد بالعاصمة الإدارية على مساحة تقارب 1000 فدان، باستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من أول وحدات فيه منتصف 2020”.

وتابع عمارة، أن حي جاردن سيتي الجديد بالعاصمة الغدارية الجديدة، يضم مجموعة من الوحدات السكنية المختلفة تضم فلل وأبراج سكنية يتجاوز طول الواحد منها 25 طابقًا، وعمارات يتراوح ارتفاع الواحدة منها ما بين 5 أدوار و7 أدوار.