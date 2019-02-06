فرق طوارئ بالمحافظات استعداداً لموجة الأمطار والبرد التي تضرب البلاد

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تتعرض كافة محافظات جمهورية مصر العربية بداية من مساء أمس الثلاثاء إلى تقلبات واضطرابات جوية، وصرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تلك الموجة من المتوقع أن تستمر لمدة ثلاثة أيام قادمة.

وفي إطار استعداد المحافظات لتلك الموجة من البرد، والأمطار، قامت كل محافظة من محافظات الدولة المصرية بتشكيل فرق للطوارئ من أجل التعامل بشكل فوري مع أي تجمعات للمياه أو الأمطر في الميدان والشوارع الرئيسية إلى جانب الدفع بأعداد كبيرة من سيارات شفط المياه إلى الشوارع.

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كما أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتهم أن تشهد الدولة المصرية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الشمالية من الدولة المصرية، ليسود طقس معتدل على المناطق الشمالية، حتى شمال الصعيد، خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الليل.

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