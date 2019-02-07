شروط وكيفية التقديم في حج القرعة 2019

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يتشوق كافة المسلمين لزيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك الحج والعمرة في مكة والمدينة المنورة، حيث أن الحج يعد ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، لمن استطاع إليه سبيلاً.

يقدم موقع مصر 365 شروط موسم حج القرعة الجديد 2019، وكيفية التقديم إلى قرعة الحج لهذا العام، إلى جانب عرض أسعار تذاكر الطيران.

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شروط حج القرعة 2019

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيان من أجل توضيح شروط الحج لهذا العام، التي يجب أن تتوافر في المتقدمين إلى قرعة الحج، ومن خلال تلك القرعة يحصل المتقدم على تأشيرة من أجل زيارة الأراضي المقدسة، وأداء مناسك الحج، وهي الشروط كالتالي:

الحج لعام 2019 قاصر علي الحاصلين علي الجنسية المصرية.

بطاقة رقم قومي حديثة، وسارية.

لا يزيد سن الرجال عن خمسة وعشرين عام ولا يشترط إليهم سن بالنسبة إلى المرافق بينما لا يزيد سن السيدات عن خمسة وأربعين عام، بالإضافة إلي أن سن المحرم أو المرافق لها لا يتعدي الخمسة وأربعين عامًا أيضا.

علي المتقدم أن يقوم بتقديم طلب واحد فقط، وإلا يعد تقديمه إلى القرعة لاغي.

كيفية التقديم لقرعة الحج 2019

يتم التقديم إلى قرعة الحج للعام الجاري 2019، أما بالتوجة إلى قسم الشرطة التابع له المواطن، أو قسم الشرطة التابع له محل إقامته الراهنة من أجل الحصول على نموذج التقدم، والعمل على استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، وإرفاق أيضا صورة شخصية حديثة 4*6.

أو يستطيع الراغب في التقديم إلى قرعة الحج التقدم من خلال “بوابة الحج الإلكترونية” التابعة لوزارة الداخلية، أو من خلال الاتصال على الرقم التالي “02/27983000”.

أسعار حج القرعة وأسعار تذاكر الطيران 2019

لا يوجد حتى الوقت الراهن سعر نهائي لموسم قرعة الحج، وذلك بسبب تضارب أسعار العملة المصرية “الجنيه” أمام العملة السعودية “الريال”.

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