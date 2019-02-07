الأزهر: عقد امتحانات أولى ثانوي بنظام “Open Book” مارس المقبل

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قام وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، اليوم الأربعاء، في المشيخة، بالبحث مع رؤساء المناطق الأزهرية وكافة وكلاء المناطق والمديرين في الإدارات التعليمية، خطط الاستعداد إلى الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، والنظر فيما تم خلال الفصل الدراسي الأول، وبحث كافة سبل تطوير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني.

أعلن صالح عباس، “بأنه سوف يتم تسليم الكتب الدراسية من أول أسبوع خلال الفصل الدراسي الثاني”، وشدد على ضرورة التزام كافة المناطق الأزهرية بالعمل على توزيع الطبعات الحديثة الخاصة بالكتب للطلاب، وأنه سوف يتم عقد اختبارات تجريبية لنظام امتحانات الكتاب المفتوح “Open Book”، على الصف الأول الثانوي وذلك خلال شهر مارس القادم لعام 2019.

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وأكد على نشر نماذج من أجل تدريب كلاً من المعلمين والطلاب على تلك النوعية من الأسئلة عبر بوابة الازهر الشريف، وهو نظام يعمل على تنمية مهارات الطلاب، ويحتاج إلى مذاكرة، وإلى الفهم الكامل للمنهج من أجل القدرة على الإجابة على الأسئلة خلال امتحان الـ open book.

وأكد، “إن النهوض بالتعليم الأزهري يعد أولوية كبرى في ظل التحديات الراهنة، وأن التعليم الأزهري يشهد تطورًا ملحوظ في إطار عملية الإصلاح التعليمي التي تشهدها المنظومة الحالية، التي كلف بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، منذ عام 2015، ونحن نؤمن بحتمية النهوض بالعملية التعليمية، حيث أن التعليم يعد الركيزة الأساسية من أجل التقدم والرخاء ودعم الاستقرار”.

وشدد الشيخ صالح عباس، على المسئولين عن التعليم في الإدارات والمناطق الأزهرية بضرورة الاستفادة من إحصاءات نسب النجاح الخاصة في المعاهد، وبكل مادة وكل طالب، في العمل على رفع كفاءة الطلاب والمعلمين، والعمل على وضع خطط، تهدف إلى تحسين الأداء داخل المعاهد التي تنخفض بها نسبة النجاح.

وأوضح، “أنه جرى تصميم نماذج ورقية سوف يتم تسلمها إلى الموجهين لكتابة تفاصيل زياراتهم إلى المعاهد الأزهرية، حتى يتم رفع تلك النماذج الورقية إلى مديري الإدارات من ألج تقييمها، وإرسالها إلى مشيخة الأزهر، وإرسالها إلى قطاع المعاهد الأزهرية”.

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