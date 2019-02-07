المرور: إعادة فتح طرق الزعفرانة ورأس غارب وكاترين بعد إغلاقهم بسبب تجمع مياه الأمطار

Advertisements

أعلنت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، أنه تم إعادة فتح كافة الطرق التي تم إغلاقها أمس الأربعاء، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، التي تسببت في تجمعات مياه، بطرق الزعفرانة- الغردقة، وطريق الجلالة، وطريق سانت كاترين ما عدا طريق “طابا – النقب”.

وكانت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، قامت بأغلاق طرق “الزعفرانة – الغردقة”، و”رأس غارب – الشيخ فضل”، و”الجلالة – الغردقة”، طريق “سانت كاترين حتى مفارق فيران بطول 85 مترا”، طريق “العين السخنة – الزعفرانة” أمام قريتى (تلال – بورتو السخنة)، طريق مدينة رأس سدر حتى مدينة أبو رديس، بسبب هطول أمطار غزيرة تسببت فى تجمعات مياه على الطرق.

Advertisements

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.