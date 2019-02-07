الأرصاد: موجة الأمطار والبرودة مستمرة غدًا الجمعة.. وتصل لحد السيول على سيناء

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة، في نشرتها الدورية التي أصدرتها الهيئة اليوم الخميس الموافق 7 فبراير، مضيفة عبر موقعها الرسمي، أن موجة الأمطار والبرودة مستمرة، وأوضحت الهيئة تفاصيل الطقس كالتالي:

تفاصيل طقس اليوم الخميس الموافق 7 فبراير

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ذكر بيان الهيئة ، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل شمالًا مائل للدفئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانًا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن نشاط الرياح ذكرت الهيئة في بيانها، أن نشاط الرياح معتدل، ولكنها تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وحول بيان درجات الحرارة، العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية فهي تتراوح ما بين “20 – 10” بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين “85 – 45” وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين “19 – 11” والرطوبة ما بين “95 – 40”.

وعن الوجه البحري والقاهرة، فدرجات الحرارة تتراوح ما بين “21 – 12” والرطوبة “95 -25” وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين “27 – 16” والرطوبة “85 – 25”.

ومنطقة شمال الصعيد، فتكون درجات الحرارة ما بين “22 – 09” والرطوبة “95- 25” كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين “27 – 15” والرطوبة “65 – 25”.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدًا الجمعة، الموافق 8 فبراير

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، أجواء مناخ غدًا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل شمالًا مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري وجنوب اليلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما نشاط الرياح غدا فهي معتدلة على جنوب سيناء، نشطة على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية تتراوح ما بين “19 – 09” بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين “75 – 40” وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين “20 – 11” والرطوبة ما بين “85 – 40”.

كذلكفإن درجات الحرارة المتوقعة على الوجه البحري والقاهرة تراوحت ما بين “21 – 11” والرطوبة “75 -25” وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين “24 – 15” والرطوبة “60 – 25”.

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين “22 – 08” والرطوبة “70 – 25” كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين “25 – 14” والرطوبة “40 – 20”.