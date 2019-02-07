فتح باب تقسيط مديونيات المياه للقاطنين بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

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أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن المهندس عبدالمطلب ممدوح، عن الموافقة على “فتح باب التقدم بطلب تقسيط المديونيات المُستحقة على المشتركين”، القاطنين في المدن الجديدة نظير استهلاكهم للمياه، تبعاً للفواتير الصادرة من قبل “أجهزة المدن الجديدة”.

وأضاف أن تقسيط مديونية استهلاك المياه في المدن الجديدة، يتم بناءً على طلب من العميل، وبدون احتساب أي مقابل للتقسيط تلك المديونية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بداية من شهر فبراير الحالي لعام 2019.

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وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، “أنه يتم التقسيط المبالغ المُستحقة إلى جهاز المدينة على مدة يتم التوافق عليها بين جهاز المدنية، وبين العميل، ويتم التقسيط بناءً على طلب العميل، وبحد أقصى لمدة عام، وذلك للمبالغ المستحقة بعد سداد الدفعة المقدمة بنسبة لا تقل عن خمسة وعشرين”.

وأضاف، “أن منح تلك المهلة، يأتي في إطار تيسير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن على قاطني المدن الجديدة، وتحفيزهم على سداد الفواتير، وذلك نظراً لوجود مديونيات تعد كبيرة على بعض من العملاء، قبل عودة تبعية أصول شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيام أجهزة المدن بأعمال التحصيل لفواتير المياه، وما تبع ذلك من تأخر إصدار الفواتير للعملاء نتيجة إجراءات استلام المنظومة”.

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