بالخطوات.. كيفية التسجيل الإلكتروني بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

Advertisements

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، الموافق 7 فبراير، فتح باب التعاقدات لمسابقة المعلمين الجديدة، لتعيين معلمين جدد لسد العجز فى المدارس الحكومية العامة والفنية، على أن يكون التقدم والتسجيل إلكترونيًا.

وأكدت مصادر بالوزارة، أن التسجيل في المسابقة يبدأ من اليوم 7 فبراير الجاري، وأن المسابقة مستمرة لمدة إسبوع في تلقي طلبات المعلمين الراغبين، ، ويتسلم المعلمين المؤقتين الجدد عملهم، يوم 1 مارس المقبل، خلال التيرم الدراسي الثانى وقبل الدخول فى أعمال الامتحانات وغيرها.

Advertisements

ويرصد لكم موقع ” مصر 365″ في السطور التالية خطوات التسجيل في المسابقة والشروط الأوراق المطلوبة وهي:

1- فتح باب التقدم للمسابقة اإلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

2- تقديم مسوغات التعيين فى المديريات.

3- تتم المفاضلة بين المتقدمين للمسابقة من خلال المديريات.

4- على المتقدم للمسابقة التقديم على الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته المدون فى البطاقة الشخصية.

5- تكون مدة التعاقد فقط 3 شهور تنتهى بنهاية الفصل الدراسى الثانى.

6- سيكون مرتب المعلم الفائز بالوظيفة فى حدود 1000 جنيه.

7- التقدم سوف يستمر لمدة أسبوع.

8- سيتم فحص أوراق المتقدمين فى المديريات لمدة أسبوع كحد أدنى.

9- من المقرر استلام العمل فى المدارس 1 مارس المقبل.

10- التخصصات المطلوبة سوف تكون فى مرحلة التعليم الأساسي اى ان المعلم سوف يتسلم فى مدارس المرحلة الابتدائية.

11- الإعداد المتوقع تسلمها للعمل قرابة 60 ألف معلم.

12- تدريب المعلمين لمدة أسبوع قبل استلامهم العمل.

13- الأولوية للأعلى فى التقدير ثم النسبة المئوية ثم الأكبر سنا ثم نوعية المؤهل.

14- تسلم المديريات للعقود التى سيتم تحريرها للمعلمين.

15- يقوم المتقدم بالتوقيع على إقرار عدم المطالبة بتجديد عقده بعد انتهاء مدته.

16- لن يتم تجديد العقود تلقائيا وتنتهى بانتهاء المدة المحددة.

17- ترسل وزارة التربية والتعليم بيانا يتضمن التخصصات المطلوبة إلى المديريات اليوم.

18- تقوم لجان من الوزارة بالإشراف على مراحل المسابقة تحقيقا الشفافية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد فتحت باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، الهدف منها سد العجز فى التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية، يكون التقدم فيها إلكترونيا والمقابلات فى المديريات التعليمية، وأوضحت مصادر أنه على رأس الأوراق المطلوبة شهاة التخرج والقيد العائلى وستكون من ضمن أفضلية الاختيارهو التقدير وسنة التخرج .