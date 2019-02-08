حماية المستهلك: ندرس إلزام الشركات بتوفير قطع الغيار للسيارات لمدة 30 عامًا

Advertisements

كشف أيمن حسام الدين، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن الجهاز استطاع القضاء على نسبة 80% من قطع الغيار المغشوشة المنتشرة في مناطق سوق التوفيقية وشارع زكي بالقاهرة.

حيث ذكر “حسام الدين” في لقاءه ببرنامج “عربيتي” المذاع عبر راديو مصر، اليوم الجمعة، الموافق 8 فبراير، أن جهاز حماية المستهلك يدرس مقترحًا بإضافة بند (العمر الافتراضي) للسلع المتوفرة بالأسواق وعلى رأسها السيارات، وهذا البند سوف يلزم الشركات بتوفير قطع الغيار طوال مدة استهلاك السيارة والتي قد تصل إلى 30 عامًا.

Advertisements

ولفت نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه مع تطبيق مقترح “العمر الافتراضي” ، سيتم القضاء على مشكلة قطع الغيار المقلدة ونقص المعروض من القطع الأصلية بالأسواق.

وأكد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولةوضعت معايير ومواصفات قياسية تتعامل من خلالها مع قطع الغيار المطروحة بالأسواق، مشددا أن القطع التي تدخل الأسواق يتم فحصها أولا داخل معامل الصادرات والواردات قبل السماح بتداولها.

وتابع “حسام الدين” أن اللجان المشرفة على مراقبة الأسواق تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة مع التجار الذين يتعاملون في قطع الغيار المقلدة تضع، ويحالون إلى المحاكمات وقد تصل الأحكام إلى السجن.

وحسبما ذكرت الإحصائيات فإن قيمة قطع غيار السيارات المقلدة المطروحة بالأسواق المصرية تجاوزت حتى نهاية عام 2017 حاجز الملياري جنيه أي ما يعادل 30% من المعروض.

ومن ناحيته، ذكر وليد عيسى، العضو المنتدب لشركة فيروم للخدمات التكنولوجية، إن قطع غيار السيارات المغشوشة تضاعف من خسائر الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، كذلك فهي تسهم في رفع معدلات الحوادث بالطرق.

يذكر أنه ظاهرة الغش في قطع غيار السيارات، قد شهدت تناميًا غير مسبوقًا على مستوى العالم، ويقدر حجم الاقتصاد الموازي وفق ما ذكره بعض الل لخبراء بنحو ـ2.3 تريليون دولار أمريكي.