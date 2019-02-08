شوقي: فتحنا باب التعاقد المؤقت للمعلمين لسد العجز .. ونسعى لرفع أجر المعلم في الموازنة الجديدة

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، الموافق 8 فبراير، إن الوزارة نجحت في حل مشكلة عجز المعلمين وتقليص العدد لسد العجز من 98 ألفًا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة،كذلك تم إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل بعض المعلمين لضبط التوزيع.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم، بفتح باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين، أمس الخميس، لسد العجز في التخصصات المختلفة، على أن يكون التقديم عن طريق الإدارات التعليمية بكل مديرية تعليمية.

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وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أضاف”شوقي” أن السبب وراء إعلان الوزارة التعاقد مع مدرسين بالنظام المؤقت، هو أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة.

وفي إشارة لإعلان وزارة التربية والتعليم للعقود المؤقتة للمعلمين، أوضح الوزير طارق شوقي، أن العقود المؤقتة تمت إتاحتها بالحد الأدنى للأجور وقدره ١٢٠٠ جنيه، قبل الخصومات، لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي ٢٦٠ مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط.

وأضاف شوقي: “دراسة موضوع العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهوراً نظراً لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة وهذه مشكلة كبرى في كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية، ولذلك نعمل على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل القريب”.

وتابع وزير التربية التعليم، عبر فيسبوك: “نحاول حل مشكلة يشكو منها الكثيرون رغم عدم توفر الموازنات وبإمكانياتنا الحالية. بالقطع يستحق المعلمون المؤقتون والدائمون أكثر من هذا بكثير ولن نتوقف عن بذل الجهد وإيجاد الحلول كي نحقق هذا الهدف الهام لمعلمينا الأجلاء”.

وحول المرتب الذي تم رصده للمعلمين المؤقتين، طرح الدكتور طارق شوقي سؤالًا وهو: ألا يستحق المعلم أكثر من مبلغ ١٠٠٠ جنيه المتواضع؟، مضيفًا: “بالفعل يستحق المعلم المجتهد أعلى مرتب في الدولة في رأيي عند توفر الموازنات”.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد فتحت أمس الخميس، باب التقدم أمام المدرسين للتعاقدات المؤقتة إلكترونيًا عن طريق الرابط التالي: http://tempcontract.emis.gov.eg، بعدها يتوجه المتقدمون للإدارات التعليمية لملء طلب التقدم وإجراء المقابلة الشخصية، وتسليم مستندات التعاقد في حالة القبول.

وحسب ما جاء في الإعلان المنشور على موقع الوزارة، فإن أبرز شروط هذه المسابقة: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسبٍ بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المؤقتة التي يتقدم إليها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء بالتعيين أو التعاقد، وألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية في المديرية والإدارة التعليمية، وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا ومصاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة الوظائف المؤقتة، عادة تلجأ لها وزارة التربية والتعليم لسد العجز الموجود في بعض المدارس في عدد من المديريات في الجمهورية.