البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 655 وحدة سكنية خلال العام الجاري

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كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أن الوزارة لديها خطة تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا و800 مستهلك تجارى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2018 /2019 ، فضلا عن تحويل 14.5 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى..

وأضاف المصدر، أنه من المستهدف فى النصف الثانى من العام توصيل الغاز إلى 345 ألف وحدة سكنية و25 مصنعا و800 مستهلك وتحويل 15.5 ألف سيارة للعمل بالغاز.

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ولفت المصدر، إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم 2019/2020 سيصل إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، مضيفًا أن هذا بعد اكتمال وتنفيذ وتشغيل كافة المشروعات الخاصة بتنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة ، ويعتبر إنتاج تلك الكميات غير المسبوقة، جاء مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر.

جدير بالذكر أن هناك توجيهات من القيادة السياسية، بضرورة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى في ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعى، سيحقق وفورات دولارية كثيرة للدولة و تخفيض فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة.

وأوضح مصدر وزارة البترول، أن برامج العمل التي تنتهجها الوزارة يتم تنفيذها بآليات جديدة للتوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل واحلاله محل أسطوانة البوتاجاز، قد حققت نتائج إيجابية فى إطار رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وإعطاء أولوية للقرى والمدن التى لم يصلها الغاز من قبل، إلى جانب التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.