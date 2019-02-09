حماية المستهلك: لا يمكننا تطبيق التسعيرة الجبرية على السيارات

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صرح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع المباعةخصوصا وأن الاقتصاد المصري قائم على آليات السوق الحر.

وأضاف حسام الدين في تصريحات لبرنامج “عربيتي” المذاع عبر راديو مصر، أمس الجمعة، أن نظام التسعير الجبري قد انتهى من السوق المصري منذ أكثر من 30 عامًا، مؤكدًا أن نظام التسعيرة الجبرية أثبت فشله في جميع الأسواق التي طبق فيها، خاصة وأن مع فرض التسعيرة الجبرية يتساءل االمستهلك عن السعر الحقيقي للمنتج أو السلعو.

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وأكد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن نظام التسعير الجبري وتحديد الدولة لنسبة ربح للتاجر يمكن تطبيقه في أضيق الحدود فقط على السلع الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي كالمنتجات الغذائية مثل السكر والزيت والأرز.

وأشار حسام الدين، إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد، به مواد تلزم الوكيل بالإعلان عن السعر الفعلي للسلعة لمنع حدوث أي تلاعب من قبل الموزعين؛ مضيفا أن الجهاز لا يمكنه التدخل في الحالات التي يرضى فيها المستهلك بشراء منتج مثل (السيارة) بسعر أعلى من سعرها المعلن وهي الحالة التي يطلق عليها “أوفر برايس”، حسب ما ذكر.

وأكد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار هو فقط المنوط بالتدخل والتحقيق في أي شبهات لممارسات احتكارية في سوق السيارات أو غيره.