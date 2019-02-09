الصحة تٌحذر من 13 دواءً ومستحضر تجميل متداولة في الصيدليات.. تعرف عليها

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أصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموافق 9 فبراير، بيانًا تحذيريًا تضمن قائمة بها 13 دواءً ومستحضر تجميل تم تداولها في السوق المحلية، خلال الفترة الماضية، مشددة على ضرورة ضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.

وقامت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، بإصدار 6 منشورات تحذيرية من هذه الأصناف، وتضمن المنشور الأول رقم 1 لسنة 2019، تحذيرًا من مستحضر (saizen liquid 20 mg)، للتشغيلة رقم au024360، والتشغيلة رقم au024538، حيث أنه صدر له عدم مطابقة من حيث اختبار الفحص البصري من الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، ويستخدم العقار في علاج نقص هرمون النمو عند الأطفال.

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وكان المنشور رقم 2 لسنة 2018، الصادر عن الإدارة المركزية للصيدلة، يفيد بضبط وتحريز مستحضر (bivatracin spray)، إنتاج شركة أكديما للتشغيلة رقم 17101062 – 17101063؛ حيث أنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية.

كما طالبت الإدارة في منشورها رقم 3 لسنة 2019، بضبط وتحريز 9 مستحضرات تجميل خاصة بمصنع الإيطالية لمستحضرات التجميل؛ نتيجة أخطاء في أرقام التسجيل بالإدارة.

وفي منشورها رقم 4، طالبت الإدارة المركزية للصيدلة، التابعة لوزارة الصحة بتحريز العبوات المغشوشة من قطرة العين (tobrades eve) للتشغيلة رقم 18E29PA، بالإضافة إلى ضبط وتحريز ما يوجد في السوق المحلية من مستحضر التجميل bless cream.

وأكدت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إنها أصدرت توجيهاتها لإدارة الصيدلة بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

وشددت الإدارة المركزية للصيدلة، على ضرورة تسليم مندوب الشركة للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من “مفتشي الصيدلة”.