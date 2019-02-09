الأرصاد تكشف عن أجواء طقس غدًا الأحد

Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ةمنذ قليل، بيانًا كشفت فيه الأجواء المناخية ليوم الغد الأحد، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، الموافق، 10 فبراير، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية و الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، بينما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأوضحت توقعات الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وتكون خفيفة على القاهرة، وبالنسبة لنشاط الرياح فإن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

Advertisements

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، حسبما ذكرت النشرة الجوية لهيئة الأرصاد فهي:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجات.

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات.

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات.

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.