الأزهر يهنئ السيسي لرئاسة مصر الاتحاد الإفريقي

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تقدم الأزهر الشريف شيخًا وعلماء وطلابًا، إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بالتهنئة بمناسبة تولي مصر ولأول مرة رئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته الثانية والثلاثين.

وذكر الأزهر في بيانه اليوم السبت أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي جائت في وقت تخطو فيه القارة الإفريقية خطوات طموحة نحو الوحدة والتنمية الشاملة، حتى تتبوأ مكانتها المناسبة بين قارات العالم المتقدمة، وذلك بما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية هائلة، وما تنعم به من تنوع حضاري وثقافي عظيم الثراء.

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ولفت الأزهر إلى ما تمثله رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من نجاح كبير وتكريس الجهود الدبلوماسية المصرية، وانعكاس لريادتها الإفريقية، ودورها المحوري، على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأكد الأزهر الشريف على مواصلة دعم التحركات المصرية في قارة إفريقيا، من خلال مبعوثيها المتواجدين في مختلف دولها، والبعثات الدعوية والإغاثية والطبية التي تجوب العديد من بلدانها، وجهوده في تدريب الأئمة الأفارقة على التصدي للأفكار المتطرفة وتزويدهم بالمنهج الأزهري الوسطي، إلى جانب آلاف الطلاب الأفارقة الذين يدرسون بالعديد من مراحل التعليم الأزهري، ويعتبرون سفراء لمصر والأزهر الشريف.

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