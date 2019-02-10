وزارة الإسكان تعلن موعد تسليم 360 وحدة بمشروع “دار مصر” بدمياط الجديدة

Advertisements

صرحت وزارة الإسكان أنه يوم الأربعاء القادم سوف تبدأ في تسليم 360 وحدة سكنية بمشروع “دار مصر” في دمياط الجديدة، ولقد صرح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، محمد السيد رجب، أن جهاز تنمية دمياط سوف يبدأ الأربعاء القادم الموافق 13/2/2019، وإلي يوم الإثنين 11/3/2019 بتسليم الوحدات السكنية.

مشروع دار مصر

سوف تقوم الإسكان بتسليم 360 وحدة سكنية وهم 15 عمارة، رقم ” 47 – 48 – 34 – 37 – 50 – 53 – 54 – 55 – 56 – 1 – 2 – 23 – 24 – 29 -28 ” بموقع 2، بالمنطقة 34، أول مرحلة في مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، مشيرا أن جهاز تنمية دمياط الجديدة، قدم إلي الآن بيانات 209 عمارات مرحلة أولى للمشروع، لبنك التعمير والإسكان، تمنح للفائزين بها.

Advertisements

وصرح المهندس محمد السيد قائلا: تم الإتصال ببنك التعمير والإسكان – فرع مدينة دمياط الجديدة، بهدف إتمام عملية تسليم الوحدات للمستحقين لها، وإخطار الحاجزين بتوقيت الاستلام. وبخصوص طريقة استلام الوحدة السكنية، أكد محمد رحب رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه على الفائزين بالوحدة الذهاب لبنك التعمير والإسكان بدمياط الجديدة، لدفع كافة المستحقات المالية الخاصة بالوحدة، وجلب خطاب إلي جهاز دمياط يفيد دفع كافة المستحقات اللازمة، ثم الذهاب لمقر جهاز المدينة لتلقي محضر الاستلام، ومعه الأوراق الأزمة.

الأوراق المطلوبة هي: صورة من بطاقة الهوية “الرقم القومى” للمالك، مع صورة الهوية للزوج أو الزوجة، الأصل من خطاب التسوية المالية ببنك التعمير، أصل حافظة الشيكات التى أعطاها له البنك، صورة إيصال دفع الوديعة، مع صورة إيصال دفع آخر قسط.